В Италии запретили проводить свадьбы и похороны на фоне коронавируса

В Италии из-за введенного ранее общенационального карантина местные жители перестали проводить свадебные и похоронные церемонии. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным издания, с момента введенного 10 марта карантина в Риме лишь один раз заметили похоронную церемонию. Катафалк с телом привезли ко входу церкви, священник вышел из здания и на расстоянии прочитал молитву.

Ранее в Италии также закрыли все магазины, за исключением продуктовых и аптек.

По последним данным, в стране выявлено 12 000 случаев заражения коронавирусом, 827 инфицированных скончались. После Китая Италия занимает вторую позицию по смертности от COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2.

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