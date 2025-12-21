Дочь Любови Успенской впервые рассказала, почему рассталась с возлюбленным

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина впервые раскрыла подробности своего расставания с бизнесменом Никитой Плотниковым. Ее слова передали в шоу «Ты не поверишь!».

По словам Плаксиной, причиной разрыва стало то, что они с возлюбленным находились на разных уровнях интеллектуального развития. Ей казалось, что она разговаривает с партнером на разных языках.

«Он не то чтобы приземленный. Он просто никакой», — отметила дочь артистки.

Плаксина отметила, что для нее не важен финансовый статус мужчины. Она готова встречаться с любым, кто ее вдохновляет. Девушка уточнила, что сейчас не находится в отношениях и не нуждается в них.

«Это вообще какая-то общественная болезнь. Вот это фокус на мужчинах. Я не ищу мужчину. Я самодостаточная», — подчеркнула Плаксина.

В апреле Успенская раскрыла, что у ее дочери роман с «серьезным бизнесменом». Им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников.

Сама Любовь Успенская изначально не одобряла отношения Плаксиной с Плотниковым. Она считала, что мужчина не соответствует уровню дочери.

