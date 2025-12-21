На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь Любови Успенской впервые рассказала, почему рассталась с возлюбленным

Дочь Успенской Плаксина назвала бывшего возлюбленного не своим уровнем
true
true
true
close
pacha_tati/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина впервые раскрыла подробности своего расставания с бизнесменом Никитой Плотниковым. Ее слова передали в шоу «Ты не поверишь!».

По словам Плаксиной, причиной разрыва стало то, что они с возлюбленным находились на разных уровнях интеллектуального развития. Ей казалось, что она разговаривает с партнером на разных языках.

«Он не то чтобы приземленный. Он просто никакой», — отметила дочь артистки.

Плаксина отметила, что для нее не важен финансовый статус мужчины. Она готова встречаться с любым, кто ее вдохновляет. Девушка уточнила, что сейчас не находится в отношениях и не нуждается в них.

«Это вообще какая-то общественная болезнь. Вот это фокус на мужчинах. Я не ищу мужчину. Я самодостаточная», — подчеркнула Плаксина.

В апреле Успенская раскрыла, что у ее дочери роман с «серьезным бизнесменом». Им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников.

Сама Любовь Успенская изначально не одобряла отношения Плаксиной с Плотниковым. Она считала, что мужчина не соответствует уровню дочери.

Ранее Прохор Шаляпин посчитал, что на него заказали травлю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами