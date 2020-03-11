В Италии женщина на карантине провела несколько дней с трупом своего мужа

В итальянской провинции Савона женщина, отправленная на карантин из-за коронавируса, несколько дней находилась в доме с телом своего умершего мужа, передает телеканал IVG.it.

Сообщается, что правила карантина запрещают приближаться к умершим. Тела вывозятся только после анализа мазков слизистой. Поскольку перед смертью у мужчины были симптомы коронавируса, власти ждали результатов теста.

Мужчина скончался 9 марта, но его тело вывезли только 11 числа, потому что администрация изменила свое решение и не стала дожидаться результатов анализа.

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса. По последним данным, заразились уже более 12 тысяч, скончались 857 человек.

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