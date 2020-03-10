Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет »Российская газета».
12 и 13 марта будет +7-12°С, ночью 14 марта возможны заморозки, а ночью температура понизится до +2-7°С.
Паршина отметила, что в атмосфере все не устойчиво, и весна еще не пришла окончательно.
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