Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет »Российская газета».

12 и 13 марта будет +7-12°С, ночью 14 марта возможны заморозки, а ночью температура понизится до +2-7°С.

Паршина отметила, что в атмосфере все не устойчиво, и весна еще не пришла окончательно.

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