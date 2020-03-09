За сутки в Италии коронавирусом заболели почти 2 тысячи человек
В Италии за сутки были зафиксированы почти две тысячи новых случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заболевания также возросло почти на 100 человек. С момента первого заболевания погибшими числятся 463 граждан.
Также в стране выздоровели 102 человека, таким образом, излечившихся от коронавируса пациентов насчитывается 724.
Боррелли добавил, что общее число заражений с учетом погибших и излечившихся в Италии составило 9172.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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