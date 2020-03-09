За сутки в Италии коронавирусом заболели почти 2 тысячи человек

В Италии за сутки были зафиксированы почти две тысячи новых случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заболевания также возросло почти на 100 человек. С момента первого заболевания погибшими числятся 463 граждан.

Также в стране выздоровели 102 человека, таким образом, излечившихся от коронавируса пациентов насчитывается 724.

Боррелли добавил, что общее число заражений с учетом погибших и излечившихся в Италии составило 9172.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Все страны Евросоюза заражены коронавирусом

— О росте угрозы пандемии коронавируса рассказал гендиректор ВОЗ

— Больных прибавилось: в Москве выявлены новые заражения коронавирусом