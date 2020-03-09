Первые случаи смерти от коронавируса подтверждены в Германии

Два первых случая летального исхода после заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Германии, сообщает Bild со ссылкой на министерство здравоохранения земли Северный Рейн-Вестфалия.

По данным минздрава, один зараженный коронавирусом скончался в Хайнсберге и один — в Эссене.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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