Число зараженных коронавирусом в Иране превысило 7 тысяч человек

В Иране коронавирусом заразились 7161 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника министра здравоохранения страны Али Резу Вахабзаде.

Как отмечается, за прошедшие сутки зафиксировано 595 новых случаев заражения, еще 43 человека скончались.

В общей сложности в Иране от Covid-2019 погибли 237 человека. Вылечились — 2394 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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