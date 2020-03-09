Число зараженных коронавирусом в Германии достигло 1100 человек
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В Германии 1112 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI).
Как отмечается, за минувшие сутки заболели 265 человек.
Наибольшее число инфицированных пришло на Вестфалию (в западной федеральной земле Северный Рейн) — 484 случаев. Еще 256 зараженных находятся в Баварии, 199 — в Баден-Вюртемберге.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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