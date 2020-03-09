Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

По его словам, начиная с пятницы, 13 марта, в столицу прорвутся воздушные массы полярного происхождения. Температура воздуха ночью составит +3,5°C. Кроме того, ожидаются ливневые дожди с мокрым снегом.

В субботу, 14 марта, осадки будут локальными. Ночью столбик термометра опустится до 0°C. Днем температура воздуха составит 0 — +2°C.

Тишковец также отметил, что сформируется неустойчивый снежный покров до 1 сантиметра.

В воскресенье в Москве будет солнечно, но морозы пока останутся. Ночью температура воздуха будет от -2 до -7°C. Днем — 0°C. На дорогах возможна гололедица.

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