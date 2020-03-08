Путин поздравил россиянок с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, видеозапись поздравления опубликована на сайте Кремля.

В своей речи глава государства отметил способность женщин «все успеть»: сочетать поддержание домашнего уюта с успехами в работе и учебе, при этом оставаясь «очаровательными, красивыми и женственными».

Президент выразил признательность женщинам, посвящающим себя материнству, воспитанию детей. Он подчеркнул, что это «самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд».

Путин пожелал россиянкам счастья и призвал мужчин вести себя достойно «всегда, а не только 8 марта».

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