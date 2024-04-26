В ЦБ РФ назвали последствия выдачи «бесплатных денег» отдельным отраслям экономики

Раздача Центральным банком (ЦБ) РФ «бесплатных денег» отдельным предприятиям и отраслям ухудшит условия кредитования для всей российской экономики. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Нам еще предлагают целевую эмиссию с тем, чтобы мы раздавали дешевые или бесплатные деньги определенным секторам, определенным предприятиям, но последствием этого будет ухудшение условий кредитования для всей остальной экономики. За это будет платить вся остальная экономика», — сказала она.

До этого Набиуллина сообщила, что около 70% российских предприятий отмечают дефицит кадров.

26 апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В Банке России пояснили, что сейчас инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается на высоком уровне. По словам Набиуллиной, Центробанк допускает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне до конца 2024 года с учетом сохранения текущих показателей инфляции в стране.

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