Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ РФ назвали последствия выдачи «бесплатных денег» отдельным отраслям экономики

Набиуллина: выдача «бесплатных денег» отдельным отраслям навредит экономике

close
100%
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Раздача Центральным банком (ЦБ) РФ «бесплатных денег» отдельным предприятиям и отраслям ухудшит условия кредитования для всей российской экономики. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Нам еще предлагают целевую эмиссию с тем, чтобы мы раздавали дешевые или бесплатные деньги определенным секторам, определенным предприятиям, но последствием этого будет ухудшение условий кредитования для всей остальной экономики. За это будет платить вся остальная экономика», — сказала она.

До этого Набиуллина сообщила, что около 70% российских предприятий отмечают дефицит кадров.

26 апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В Банке России пояснили, что сейчас инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается на высоком уровне. По словам Набиуллиной, Центробанк допускает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне до конца 2024 года с учетом сохранения текущих показателей инфляции в стране.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россияне смогут использовать цифровой рубль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами