Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матч между ЦСКА и «Спартаком» назвали бездарным зрелищем

Пианист Мацуев назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» бездарным зрелищем

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России и болельщик московского «Спартака» пианист Денис Мацуев назвал матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА бездарным зрелищем, передает «Матч ТВ».

«Команды должны были подарить болельщикам настоящую, бескомпромиссную игру с каким‑то сюжетом. Превратить матч в спектакль, как говорил Константин Иванович Бесков. Что мы увидели? Бездарное зрелище», — сказал Мацуев.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Зарема Салихова назвала провалом для «Спартака» ничью с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами