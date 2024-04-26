Матч между ЦСКА и «Спартаком» назвали бездарным зрелищем

Народный артист России и болельщик московского «Спартака» пианист Денис Мацуев назвал матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА бездарным зрелищем, передает «Матч ТВ».

«Команды должны были подарить болельщикам настоящую, бескомпромиссную игру с каким‑то сюжетом. Превратить матч в спектакль, как говорил Константин Иванович Бесков. Что мы увидели? Бездарное зрелище», — сказал Мацуев.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Зарема Салихова назвала провалом для «Спартака» ничью с ЦСКА.