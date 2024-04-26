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Названа стоимость нового кроссовера Duster

Новый полноприводный Duster будет стоить как «Москвич 8»

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Dacia

Румынская компания Dacia представила третье поколение кроссовера Duster. Об этом сообщает car-editors.net.

Duster перешел на новую платформу вслед за Sandero и Logan последнего поколения, а также моделью Jogger. Габаритные размеры Dacia Duster: длина 4343 мм, ширина 1813 мм, высота 1661 мм, колесная база 2657 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет 1379 кг, а объем багажника – 517-1609 л.

Для автомобиля доступны несколько силовых установок. В версии Hybrid 140 он оснащается 94-сильным бензиновым мотором 1.6, электродвигателем мощностью 49 л.с. и стартер-генератором. Под капотом переднеприводного и полноприводного Duster также может быть установлен трехцилиндровый турбомотор 1.2 с шестиступенчатой трансмиссией. Кроме того, для Duster доступен мотор, работающий на сжиженном газе.

Полноприводная трансмиссия нового кроссовера получила пять режимов работы — для езды по снегу, грязи и песку, бездорожью, а также автоматический и Eco, позволяющий экономить топливо.

Цена на переднеприводный Duster начинается от €19 тыс. (1,9 млн рублей на момент публикации),полноприводная версия стоит €24,6 тыс. (2,4 млн рублей, как «Москвич 8»), гибридная версия обойдется минимум в €24,8 тыс. (2,5 млн рублей).

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