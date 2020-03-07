В московском транспорте усилили меры санитарной безопасности

Общественном транспорте Москвы усилили меры санитарной безопасности. Об этом сообщается на странице Московского транспорта в Twitter.

«Мы дополнительно усилили меры санитарной безопасности в московском транспорте, чтобы эффективно противодействовать распространению вирусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для сотрудников компании здоровье пассажиров стоит на первом месте.

Также на странице опубликовано видео, в котором рассказывается об основных мерах профилактики в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.