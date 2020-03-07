В Новой Москве горят склады с радиоэлектроникой

В Новой Москве загорелись склады с радиоэлектроникой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Пожар произошел в поселке Мосрентген в Институтском проезде. Площадь пожара составляет 3 тысячи кв. м.

Уточняется, что пожар начался в металлическом ангаре.