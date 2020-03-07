В Подмосковье в водостоке обнаружено тело младенца

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В подмосковных Мытищах сотрудники канализационно-насосной станции нашли на территории предприятия труп недоношенного младенца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, тело находилось в одном из отделений водостока.

Труп направили в морг для судебно-медицинской экспертизы.

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