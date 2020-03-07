Ученные рассказали об изменении симптомов коронавируса

Китайские ученые рассказали об изменении симптомов заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).

В ходе исследования ученые проводили наблюдение за 89 заболевшими из Уханя. Ими было установлено, что у тех, кто заразился коронавирусом позднее, болезнь проявлялась не так явно.

Согласно опубликованным данным, у зараженных ранее наблюдались высокая температура, отделение мокроты, боль в мышцах, пониженный уровень лимфоцитов, а также слабость. У вошедших в число зараженных позднее симптомы или отсутствовали, или были слабо выражены.

По мнению ученых, коронавирус COVID-2019 может видоизменяться до вируса, похожего на грипп. Они добавили, что COVID-2019 мутирует и может проявляться по-разному.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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