В двух аэропортах России сняли ограничения на полеты

В аэропортах Иванова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах городов Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, соответствующая мера была принята в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Ограничения вводились около 9 утра.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 20 декабря средства противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

