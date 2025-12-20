Стало известно, есть ли конфликт у Сафонова с украинцем Забарным в «ПСЖ»

Юрист Зайцев заявил, что между Сафоновым и Забарным в «ПСЖ» нет конфликта

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы юридической компании SILA Lawyers, заявил, что между российским вратарем Матвеем Сафоновым и украинским защитникмо Ильей Забарным в «ПСЖ» нет конфликта. Его слова приводит Sport24.

«Вы же видите, как классно «ПСЖ» управляет командой. Если бы в этом был заложен конфликт, либо не было бы сделки по Забарному, либо Сафонову искали бы новую команду. А раз трансфер состоялся, а Матвея считают полноправным членом коллектива — проблем нет», — отметил он.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл четыре раза, один из которых — в Межконтинентальном кубке с «Фламенго», где вратарь отразил четыре пенальти и получил перелом руки.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Сафонова.

