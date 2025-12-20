На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии оценили высказывания Путина на прямой линии о Европе

Военэксперт Грессель: риторика Путина о Евросоюзе находит отклик в США
Высказывание президента России Владимира Путина о том, что Европа постепенно утрачивает позиции из-за отказа от сотрудничества с Москвой, получило отклик у президента США Дональда Трампа и его сторонников. Такое мнение немецкий военный эксперт Гюстав Грессель высказал в интервью телеканалу Welt.

По его словам, риторика Путина, в которой ЕС представляется либеральным бюрократическим гигантом, ведущим Старый Свет к упадку, находит понимание у Трампа и его политического окружения. Эксперт отметил, что подобная позиция российского лидера усложнит жизнь европейцам, которые и без того находятся в напряженных отношениях с США.

Грессель подчеркнул, что заявление Путина делает ситуацию для европейских стран еще более сложной.

Накануне на прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Путин отметил, что Европа будет постепенно терять свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Россией.

Ранее Путин порекомендовал генсеку НАТО прочитать новую Стратегию нацбезопасности США.

Прямая линия с Путиным — 2025
