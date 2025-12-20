На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Буданов раскрыл, в чем Украина зависима от США

Буданов: Киев зависит от США в космической съемке и предупреждениях о баллистике
Evgeniy Maloletka/AP

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев критически зависим от помощи США в космической съемке и раннем оповещении о баллистической угрозе. Его слова передает украинское издание LB.

По его словам, речь идет о радиолокационной и оптической съемке из космоса. В первом случае Украина получает данные от США на безвозмездной основе, а во втором – по контрактам. Если Вашингтон заблокирует доступ на безвозмездной основе, это не станет критической проблемой, в отличие от блокировки по контрактам, подчеркнул глава ГУР.

Еще одним фактором он назвал раннее оповещение о баллистической угрозе.

«Все. Остальное у нас наше», — констатировал Буданов.

В том же интервью он заявил, что проблемы с мобилизацией на Украине возникли из-за внутренних просчетов, роль России в этом переоценена. По его словам, главная ошибка, – «наглухо проигранная медийная кампания». В то же время он заметил, что все на Украине обвиняют Российскую Федерацию, «но их влияние не так велико, как всем кажется».

Ранее стало известно, что разведка США все еще делится информацией с Украиной.

