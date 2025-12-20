Медведчук похвалил заявление Путина о выборах на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин показал политическую волю, заявив о готовности не препятствовать свободному волеизъявлению украинцев во время выборов. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

Политик добавил, что украинские граждане, которые находятся в России и на территориях других стран, тоже должны участвовать в выборах президента на Украине, чтобы они были признаны легитимными.

Путин по итогам прямой линии заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине, хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен держаться за свой пост и готов провести демократические выборы на Украине с одним условием.

Ранее Путин назвал Зеленского талантливым артистом.