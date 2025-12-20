Правительство не продлило запрет на вывоз риса на 2026 год

Правительство России установило квоту на вывоз риса-сырца (необработанное зерно риса прямо с поля, которое еще не прошло шлифовку) за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2026 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Размер квоты составит 200 тысяч тонн.
В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, в случае превышения лимита она составит 50% от таможенной стоимости продукции.
Это решение, как заявили в правительстве, позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки.
Временный запрет на вывоз риса-сырца действует в России с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025 года. В кабмине заявили, что в данный момент необходимости в продлении ограничений нет.
До этого российское правительство установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран.
Ранее кабмин продлил квоты на экспорт минеральных удобрений.