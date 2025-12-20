На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство не продлило запрет на вывоз риса на 2026 год

Кабмин РФ установил квоту в 200 тыс. тонн на вывоз риса за пределы ЕАЭС
true
true
true
close
perfectlab/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России установило квоту на вывоз риса-сырца (необработанное зерно риса прямо с поля, которое еще не прошло шлифовку) за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2026 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Размер квоты составит 200 тысяч тонн.

В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, в случае превышения лимита она составит 50% от таможенной стоимости продукции.

Это решение, как заявили в правительстве, позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки.

Временный запрет на вывоз риса-сырца действует в России с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025 года. В кабмине заявили, что в данный момент необходимости в продлении ограничений нет.

До этого российское правительство установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран.

Ранее кабмин продлил квоты на экспорт минеральных удобрений.

