ЦИК Украины назвал оптимальный срок для подготовки выборов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Сергей Дубовик назвал шесть месяцев оптимальным сроком для подготовки и организации выборов, однако действующее законодательство предусматривает более короткие сроки. Его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, на подготовку к выборам согласно законодательству отводится от 60 до 90 дней в зависимости от типа избирательной кампании. Дубовик подчеркнул, что полгода было бы оптимальным сроком, чтобы оценить состояние государственной инфраструктуры и должным образом подготовиться к процессу.

«Меня беспокоит не столько готовность государственной инфраструктуры, сколько готовность политической инфраструктуры нашего общества», — заявил Дубовик.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы президента в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

При этом Зеленский не раз отмечал, что украинское законодательство якобы не позволяет проводить выборы во время действия военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, по его оценке, легитимной властью на Украине остаётся парламент и спикер Верховной рады.

Ранее бывший украинский министр заявил о неизбежном проигрыше Зеленского на выборах.