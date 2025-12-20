Ветеран ФСБ оценил работу российских контрразведчиков в предотвращении угона МиГ-31

Попытка украинских и британских спецслужб угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал», обернулась полным провалом. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний.

Они рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско», – сказал он.

Этот инцидент стал ярким примером квалификации российских военных контрразведчиков, которые своевременно получили информацию о готовящейся провокации и предотвратили ее, отметил генерал-полковник.

Безверхний обратил внимание на то, что это была не первая попытка иностранных спецслужб склонить российских лётчиков к измене. Так, в марте 2022 года были вскрыты вербовочные подходы к пилотам самолетов Су-34, которым предложили крупную денежную сумму за перелет на территорию, контролируемую Киевом. Однако в условленное время вместо самолета противник получил мощный ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области Украины.

В ноябре ФСБ России сообщила, что украинские и британские спецслужбы собирались подкупить российских военных летчиков за $3 млн, чтобы угнать истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» в Румынию с целью устроить масштабную провокацию.

Ранее также сообщалось, что ФСБ пресекла попытку ГУР Украины угнать вертолет ВКС России.