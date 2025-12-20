На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США разработали проект восстановления Газы стоимостью $112 млрд

WSJ: Уиткофф и Кушнер разработали проект восстановления Газы за $112 млрд
Mahmoud Issa/Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер разработали предложение по восстановлению сектора Газа стоимостью $112 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что «Проект Рассвет» (Project Sunrise) призван превратить «разбомбленный анклав в блестящий Метрополис». На реализацию проекта потребуется десять лет.

В плане не уточняется, какие страны и компании будут финансировать восстановление сектора Газа, а также где во время реконструкции будут жить 2 млн палестинцев.

6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.

Все новости на тему:
Война в Газе
