Четверо россиян находятся на лайнере Grand Princess, где идет проверка на коронавирус

Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, где идет проверка пассажиров на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператора судна Princess Cruises.

Отмечается, что все находящиеся на борту россияне – члены экипажа.

До этого стало известно о первой смерти от коронавируса в Калифорнии. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться на круизном лайнере Grand Princess в период с 11 по 21 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.