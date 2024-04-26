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Военкоры сообщают об ударе по зданию в Харькове с чешскими офицерами

«ВД»: ВС России ударили по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия ударила ракетами по зданию в Харькове, где находились агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и чешские офицеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

По данным канала, в здании были ликвидированы семь офицеров из Чехии, которые обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ.

При этом точное место нанесения удара, а также число попавших под обстрел представителей СБУ, не называются.

26 апреля координатор подполья на контролируемых Киевом территориях Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по поезду ВСУ при выгрузке личного состава.

В этот же день украинское издание «Общественные новости» сообщало, что на севере города Харьков на Украине произошел взрыв.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские войска поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи (Харьковская область).

Ранее в Харькове повредили телевышку.

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