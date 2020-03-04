В Ираке скончался первый человек от коронавируса
В Ираке зафиксирована первая смерть от коронавируса — скончался 70-летний мужчина, передает телеканал Rudaw со ссылкой на департамент здравоохранения города Сулеймания.
Медики сообщили, что состояние заболевшего было нестабильным изначально. Мужчина получал интенсивную терапию. В настоящий момент выясняется, посещал ли он Иран.
Из-за распространения коронавируса власти Ирака приостановили работу школ и сократили рабочие часы в госучреждениях. Также закрыты границы с Ираном. Вернувшиеся из Ирана обязаны находиться на карантине в течение двух недель.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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