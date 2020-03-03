Жительницу Камчатки госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вернувшуюся из Южной Кореи жительницу Петропавловска-Камчатского с подозрением на коронавирус госпитализировали в инфекционное отделение краевого Центра СПИД. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Как отмечается, у 45-летней женщины зафиксированы симптомы ОРВИ. Она будет помещена на двухнедельный карантин.

Известно, что она стала четвертым пациентом, поступившим в стационар после возвращения из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. У троих коронавирус не обнаружили.

В настоящее время состояние здоровья женщины удовлетворительное.

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