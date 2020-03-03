В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
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Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом он заявил «Известиям».
Хозяева домашних животных откажутся от них и начнут выбрасывать на улицу, чтобы не платить налог, пояснил свою позицию глава комитета. Он назвал идею введения налога провокацией.
«Такого налога в России никогда не будет», — заверил Бурматов.
Ранее власти Якутска предложили ввести налог на собак и направлять полученные деньги, в том числе, на строительство новых приютов для бездомных животных.
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