В понедельник в Москве ожидается до +6°С

В Москве в понедельник, 2 марта, ожидается до +6°С, следует из данных Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет варьироваться от +4°С до +6°С.

Ожидается, что в небе будет облачно, однако пройдет небольшой дождь.

При этом в Московской области местами будет гололедица.

Ветер подует южный 5-10 м/c. Его порывы могут достигать до 15 м/c

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.