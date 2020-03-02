В понедельник в Москве ожидается до +6°С
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В Москве в понедельник, 2 марта, ожидается до +6°С, следует из данных Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет варьироваться от +4°С до +6°С.
Ожидается, что в небе будет облачно, однако пройдет небольшой дождь.
При этом в Московской области местами будет гололедица.
Ветер подует южный 5-10 м/c. Его порывы могут достигать до 15 м/c
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.