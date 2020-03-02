Число жертв коронавируса в Китае перевалило за 2,9 тыс. человек

Число жертв коронавируса на материковой части Китая достигло 2912 человек. Об этом сообщает сайт госкомитета по здравоохранению КНР.

По данным комитета, число подтвержденных случаев заражения инфекцией на данной территории КНР возросло до 80 026 человек.

Китайские власти уведомили, что коронавирусом сейчас из них болеют 32 652 человека.

Как стало известно, всего за последние сутки от инфекции скончались 42 человека. При этом все летальные исходы зарегистрированы в провинции Хубэй.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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