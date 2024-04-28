Украина намерена купить у Германии более 800 дронов Vector

Украинские власти направили Германии запрос на передачу более 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на главу немецкой компании Quantum Systems, которая занимается производством данных дронов, Флориана Зайбеля.

По информации журналистов, на прошлой неделе предприниматель вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком посетил Украину в рамках рабочей поездки. В ходе визита представители Киева сообщили немецкой делегации о желании приобрести беспилотники.

Всего руководство страны хочет купить у Берлина 812 дронов Vector. Соответствующий запрос уже был отправлен в специальный штаб министерства обороны Германии, отвечающий за ситуацию на Украине.

При этом авторы статьи обратили внимание, что в рамках рабочей поездки Роберт Хабек принял участие в церемонии открытия нового завода компании Quantum Systems на украинской территории. Он специализируется на создании БПЛА.

Ожидается, что в ближайшие два года компания Флориана Зайбеля инвестирует в производственные мощности нового завода до €6 млн. В целом здесь будут работать около 100 специалистов, подчеркивается в публикации.

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