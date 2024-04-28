Месси совершил 1200-е результативное действие за карьеру

В ночь с 27 на 28 апреля в выездном матче регулярного чемпионата американской МЛС «Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 4:1. Аргентинский нападающий Лионель Месси стал автором дубля и двух результативных передач.

Тем самым Месси достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру. На его счету 832 забитых гола и 368 результативных передач в 1057 матчах.

После 11 матчей сезона «Интер Майами» с 21-м набранным очком лидирует в чемпионате. На три очка меньше у идущего вторым «Реала Солт-Лейк». Однако у команды есть одна игра в запасе.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В новом сезоне аргентинец провел шесть матчей, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

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