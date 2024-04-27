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12 главных фото недели: Кэмерон в Монголии и табун лошадей в Крыму

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Протестные акции в поддержку Палестины, розовое полнолуние, фестиваль тюльпанов в Нидерландах и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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