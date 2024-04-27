27 апреля 2024, 23:55 Фото 12 главных фото недели: Кэмерон в Монголии и табун лошадей в Крыму «Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели Даша Воронцова close Девушка c оружием на митинге в поддержку палестинцев в секторе Газа, Сана, Йемен, 26 апреля 2024 года Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон принимает участие в уроке английского языка в школе в Улан-Баторе, Монголия, 26 апреля 2024 года Полицейские на митинге сторонников оппозиции, которые бросают коктейли Молотова в здание резиденции премьер-министра в Тиране, обвиняя его в коррупции, Албания, 26 апреля 2024 года Перегон табуна лошадей у подножья Белой скалы в Крыму, 22 апреля 2024 года Люди гуляют по полю тюльпанов в Лиссе, Нидерланды, 23 апреля 2024 года Дети прыгают в воду мемориала замученных интеллектуалов в Райербазаре, Дакка, Бангладеш, 23 апреля 2024 года Полнолуние за телевизионной башней во Франкфурте, Германия, 23 апреля 2024 года Люди на улицах Лиссабона во время реконструкции событий «революции гвоздик» в честь 50-летия переворота, Португалия, 25 апреля 2024 года Спортсменки команды «Санкт-Петербург-1» во время соревнований на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге, 24 апреля 2024 года Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, находящийся под стражей по обвинению в шпионаже, перед судебным заседанием в Москве, Россия, 23 апреля 2024 года Протестующую, участвовавшую в митинге за прекращение огня в секторе Газа, задерживают израильские полицейские, юг Израиля, 26 апреля 2024 года Бывший президент США Дональд Трамп перед судебным заседанием Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке, США, 26 апреля 2024 года Что показали на автосалоне в Пекине Девушки и андроиды: самые яркие персонажи Пекинского автосалона Разломилась пополам: последствия удара по Харьковской телебашне «Почувствовала любовь и пересмотрела ценности». Фигуристке Ильиных – 30 Протестные акции в поддержку Палестины, розовое полнолуние, фестиваль тюльпанов в Нидерландах и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Комментарии Что думаешь?