На музыкантов группы «Коррозия металла» составили протоколы

На задержанных ночью в Нижнем Новгороде музыкантов группы «Коррозия металла» составили протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудниками полиции были изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой.

До этого появилась информация о задержании группы в клубе Нижнего Новгорода. По данным журналистов, посетителей клуба заставили лечь на пол, а тех, кто делал это слишком медленно, избивали. В числе пострадавших оказалась директор «Коррозии» Мария Рунова, у которой после случившегося диагностировали сотрясение. Кроме того, ушиб пальца получил один из организаторов мероприятия.

Отмечается, что фронтмен группы Сергей Троицкий («Паук») до сих пор находится в отделе полиции вместе с двумя гитаристами.

Ранее лидер группы «Коррозия металла» рассказал подробности своего задержания.