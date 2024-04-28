Силы ПВО РФ за ночь сбили 17 дронов

Министерство обороны России сообщило, что за ночь силы ПВО РФ сбили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны России, девять беспилотников были сбиты над Брянской, три – над Курской областью, два – над Белгородской и три – над Калужской областью. Все дроны относились к самолетному типу.

В ночь на 28 апреля Минобороны РФ заявило, что силы ПВО за ночь перехватили 68 дронов ВСУ над Кубанью и Крымом. Целью ударов были нефтезаводы и военный аэродром.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.