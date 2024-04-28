Экс-тренер сборной дал совет «Спартаку»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Спартаку» в дерби против «Локомотива» необходимо постараться сконцентрироваться на выполнении игрового плана, чтобы добиться положительного результата.

По его мнению, хаос и неразбериха могут сослужить красно-белым недобрую службу.

«Спартак» показал в дерби с ЦСКА игру не от головы, а от сердца. Было много страсти, желания, но не более того. Я думаю, что в данной игре также будет превалировать желание делать все очень быстро, не соблюдая принципов игровой идеи. «Спартаку» будет тяжело проявить свои какие-то нацеленные атаки, если не получится всего того, что было с «Ростовом», где соперники допустили большое количество ошибок в обороне и буквально развалились», — заявил Игнатьев.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 39 баллов. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 11 очков. Следующий матч в рамках чемпионата России красно-белые сыграют дома с «Локомотивом». Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, за счет чего «Локомотив» может переиграть «Спартак».