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Булыкин считает, что у «Сочи» не было шансов против «Ахмата» из-за отравления

Булыкин: случай с отравлением игроков «Сочи» – вопиющий

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Нина Зотина/РИА Новости

Знаменитый футболист, экс-нападающий национальной сборной страны Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что матч перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Сочи» можно было снова отложить в день игры из-за массового отравления футболистов гостей.

«Где-то матчи переигрывают из-за того, что случилось с тренером или футболистом, и можно было рассмотреть этот случай, потому что он реально вопиющий! Мне бы хотелось, чтобы его пристально изучили, и впредь такого не повторялось. Потому что для «Сочи» очки очень важны, и когда у тебя вылетает практически половина команды, то, понятное дело, очень сложно что-то противопоставить. Хотелось бы видеть переигровки, как недавно в Италии «Рома» с «Удинезе» доиграли матч, и ничего страшного произошло. Все футболисты понимают, что это работа, это шоу, и оно должно проходить в равных условиях. Чтобы все нравилось болельщикам, чтобы было справедливо, и чтобы ни у кого не было преимущества по каким-либо неспортивным причинам», — отметил Булыкин.

Матч «Ахмат» — «Сочи» состоялся и закончился победой грозненцев со счетом 1:0, благодаря чему они поднялись из зоны вылета на спасительное 12-е место и имеют в активе 26 очков. «Сочи» с 19 баллами замыкает турнирную таблицу.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют от обороны.

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