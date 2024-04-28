Байден рассказал о работе над возвращением Гершковича и Уилана

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация делает все возможное для возвращения на родину обвиняемого в России в шпионаже гражданина США Эвана Гершковича и осужденного за это же американского журналиста Пола Уилана. Соответствующее заявление он сделал на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, сообщает ТАСС.

Глава государства во время своего выступления сказал, что есть американские журналисты, которые «лишились свободы». По его словам, власти Российской Федерации «должны немедленно освободить» Гершковича и редактора радиостанции «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Алсу Курмашеву.

Как утверждал Байден, его администрация «делает все возможное для возвращения домой» этих журналистов, а также «других американцев», упомянув в том числе осужденного в РФ за шпионаж Уилана.

«Даю вам слово Байдена, что мы не успокоимся, пока не вернем их всех домой», — подчеркнул хозяин Белого дома.

До этого Пол Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в России.

Гершковича задержали силовики 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину.

Ранее Байден заявил, что восхищается Эваном Гершковичем.