Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игру российского нападающего за «Вашингтон» назвали трагедией

Тренер Новиков заявил, что Кузнецов не реализовал себя в «Вашингтоне»

close
100%
Официальный сайт НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что «Каролина» с приходом российского нападающего Евгения Кузнецова должна получить другой импульс. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Мне очень хочется, чтобы «Каролина» с Кузнецовым показала максимальный результат. С Женей она должна получить другой импульс. Для меня совершенно очевидно, что он не реализовал себя в «Вашингтоне». Это трагедия. Женя — большой талант, который постоянно играет на партнера. Для него самое ценное — создать момент для партнера. Он мало бросает, все время ищет передачу», — сказал Новиков.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач, и четыре матча в плей-офф (1+1).

Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее российский голкипер побил рекорд Гашека по победам в плей-офф НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами