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Стали известны подробности о семье 12-го фигуранта дела об атаке на «Крокус»

Брат 12-го фигуранта дела о «Крокусе» ранее был арестован за мелкое хулиганство

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Брат 12-го фигуранта уголовного дела, возбужденного в связи с терактом в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», Джумохона Курбонова в прошлом подвергался административному аресту за мелкое хулиганство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Хорошевский районный суд Москвы.

В материале отмечается, что мужчину зовут Сухроб Курбонов. По информации агентства, он привлекался к административной ответственности за ругань с братом в общественном месте. Во время ссоры родственник Джумохона Курбонова использовал обсценную лексику. Более того, мужчина отказался выполнять требования прибывших на место сотрудников правоохранительных органов.

Авторы статьи уточнили, что никакой информации о возможной причастности Сухроба Курбонова к нападению на «Крокус Сити Холл» пока не поступало. В данный момент неизвестно, считают ли следователи мужчину замешанным в этом деле.

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«Газета.Ru»

26 апреля стражи порядка задержали 12-го фигуранта дела об атаке на московский концертный зал. Им оказался гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов, родившийся в 2003 году.

Позже стало известно, что мужчина работал в РФ неофициально. Более того, в прошлом он подвергался административному аресту на срок 15 суток за мелкое хулиганство.

Как рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами для оплаты счетов. В настоящее время он арестован до 22 мая 2024 года.

Ранее в Росфинмониторинге раскрыли подробности об участниках атаки на «Крокус Сити Холл».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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