Российский голкипер побил рекорд Гашека по победам в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал рекордсменом по победам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для европейцев.

В ночь с 27 на 28 апреля в рамках четвертого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой «молний» со счетом 6:3.

В составе победителей Стивен Стэмкос и Брэндон Хагель отметились дублями, а российский нападающий Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик. Еще одну результативную передачу на свой счет записал защитник Михаил Сергачев, который проводил свой первый матч после травмы.

Василевский провел матч полностью и отразил 22 броска из 25. 29-летний вратарь одержал первую победу в текущем турнире. Теперь на его счету стало 66 побед за все время выступлений в плей-офф. Василевский обогнал Доминика Гашека по числу выигранных матчей в плей-офф и стал новым рекордсменом среди голкиперов из Европы. В общем рейтинге среди всех вратарей лиги Василевский расположился на 11-м месте.

Ранее Овечкин высказался о нахождении «Вашингтона» в шаге от вылета из плей-офф.