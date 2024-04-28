В Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

Назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. О нем чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

О каком объекте идет речь, не уточняется. К критической инфраструктуре относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления.

До этого в Николаеве был поврежден объект системы отопления.

Перед этим подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили судоремонтный завод и отель с наемниками в Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.