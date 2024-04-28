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Ребенок нашел гранату вблизи населенного пункта на Ставрополье

В Ставропольском крае ребенок нашел гранату около населенного пункта

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Shutterstock

В Предгорном муниципальном округе Ставропольского края ребенок нашел боевую гранату около населенного пункта. Об этом сообщает «Блокнот Ставрополье».

Опасный предмет обнаружил школьник в поселке Пятигорский. На место были вызваны экстренные службы.

Как сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко, правоохранительные органы устанавливают, как граната оказалась на территории. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае дети нашли в лесу три мины времен Великой Отечественной войны. В поселке Федотовка дети играли на улице, в какой-то момент они закинули мячик в лес. Подростки пошли его искать и наткнулись на три ржавые мины, родители подняли тревогу. На место были вызваны экстренные службы. Боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения.

Ранее в мурманском порту нашли авиабомбу весом 500 кг.

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