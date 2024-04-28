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В Италии усомнились, что население поддерживает помощь Украине

Журналист Лучиди: население Италии не видит пользы от поддержки Киева

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Итальянцы не считают полезной для себя поддержку властями республики Украины, это приводит только к издержкам, считает местный журналист Андреа Лучиди. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Несмотря на то что наше правительство официально поддерживает Украину, народ не видит пользы от этой поддержки», — рассказал репортер.

По его словам, наложенные Евросоюзом антироссийские санкции серьезно ударили по кошелькам граждан, так как цены на энергоносители существенно подросли. Лучиди отметил, что большинство итальянцев не хотят продолжения конфронтации с РФ.

19 апреля страны G7, в число которых входит Италия, пообещали усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров. В совместном заявлении «Семерки» говорится, что государства намерены «продолжать подрывать развитие РФ будущих энергетических проектов и мешать ее усилиям по развитию альтернативных путей доставки энергоресурсов и других услуг».

Ранее в Италии заявили, что не вовлечены в скандал с «друзьями» РФ в Европарламенте.

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