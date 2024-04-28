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В парке Нижнего Новгорода заметили подростка с автоматом

В Нижнем Новгороде подросток с автоматом напугал посетителей парка

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Подросток из Нижнего Новгорода устроил переполох в парке, мальчик прогуливался с предметом, похожим на автомат. Об этом сообщает портал «NN.ru».

О подростке, который гуляет по парку в Ленинском районе Нижнего Новгорода с предметом, похожим на автомат, в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Мальчик разговаривал по телефону и нес в левой руке оружие, на ремне у него висел контейнер.

После появления в социальных сетях тревожных сообщений о вооруженном подростке, им заинтересовались правоохранительные органы. Достоверно неизвестно — настоящий это был автомат или игрушечный. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Гатчинском районе Ленобласти за стрельбу по собакам из пневматического пистолета задержаны девять школьников и мужчина. Злоумышленники признались, что стреляли по собакам ради забавы из пневматического газобаллонного пистолета МР-654К и сигнального пистолета с использованием холостых патронов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пьяный россиянин ранил из ружья трех человек возле магазина в Саратовской области.

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