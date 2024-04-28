В Петербурге пьяный сын напал на пожилую мать и ударил ее ножом в шею

На севере Петербурга безработный, ранее судимый сын напал с ножом на пожилую мать, женщина госпитализирована. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Просвещения. В правоохранительные органы обратилась 59-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что сын ударил ее ножом в шею.

Правоохранители, прибывшие на вызов, на месте задержали 39-летнего безработного мужчину, установлено, что он распивал вместе с матерью спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, сын схватился за нож и ударил им женщину в шею, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Известно, что подозреваемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге в отношении жительницы Колпинского района города возбудили уголовное дело после ее агрессивной выходки: женщина напала на 13-летнего сына. Подозреваемая обязана явиться в отделение полиции для продолжения дальнейших разбирательств по делу.

Ранее в Белоруссии жена заявила, что муж не принадлежит ей полностью, и метнула в него нож.