Овечкин высказался о нахождении «Вашингтона» в шаге от вылета из плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что команде нужно продолжать верить в то, что она способна пройти дальше в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает официальный сайт клуба.

«Нельзя сдаваться, надо верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет. Я думаю, мы были в похожей ситуации последние два месяца. Так что нам просто нужно держаться вместе и продолжать верить. Выкладываться на полную», — сказал Овечкин.

В ночь на 27 апреля «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1.

После этой игры счет в серии стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра пройдет в ночь на 29 апреля.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в трех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Кучеров вышел на второе место по ассистам в плей-офф среди россиян.